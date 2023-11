La definizione e la soluzione di: L ex-tennista Sampras. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : PETE

Significato/Curiosita : L ex-tennista sampras

Pete sampras, all'anagrafe petros sampras (potomac, 12 agosto 1971), è un ex tennista statunitense. soprannominato pistols o pistol pete per i suoi potenti... Pete Sampras, all'anagrafe Petros Sampras (Potomac, 12 agosto 1971), è un ex tennista statunitense. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L ex-tennista Sampras : tennista; sampras; L eliminazione del tennista ritardatario; Andre popolare ex-tennista statunitense; Roger ex tennista ; Flavia ex tennista ; Sara tennista ; Un colpo che il tennista esegue senza lasciar battere la palla sul terreno; sampras , ex tennista; L ex-tennista sampras ;

Cerca altre Definizioni