La definizione e la soluzione di: Entra in un asola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BOTTONE

Significato/Curiosita : Entra in un asola

Bernoni e mangini le origini di asola sono avvolte nella leggenda per la mancanza di testimonianze dirette. asola sorge in un'area frequentata sin dalla... Il bottone è un piccolo oggetto, solitamente piatto e di forma tondeggiante, usato per chiudere gli abiti. Il bottone, che è attaccato a un lembo, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Entra in un asola : entra; asola; Vi entra l attore; entra in acqua con le bombole sulle spalle; entra ed esce dalla torretta; entra in varie leghe; car: entra in pista per rallentare i bolidi di F 1; Non entra mai in chiesa; Nella fodera e nell asola ; Un asola vistosa; Un asola di cordoncino; Chiusura con asola a cappio dei montgomery;

Cerca altre Definizioni