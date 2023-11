La definizione e la soluzione di: E diviso in capitoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : ROMANZO

Significato/Curiosita : E diviso in capitoli

), volumi dal 12 al 24, capitoli dal 101 al 217 arco dell'isola del cielo ( sorajima hen), volumi dal 24 al 32, capitoli dal 218 al 303 arco del davy... Il romanzo è un genere della narrativa scritto in prosa. Origini e caratteristiche fondanti del romanzo sono argomento di dibattito tra gli studiosi. ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : E diviso in capitoli : diviso; capitoli; Vale diviso in matematica; I reparti in cui è diviso lo stadio; Fondo agricolo diviso in appezzamenti; diviso in due elementi a loro volta unitari; diviso equamente; Nel diritto può essere pro diviso o pro indiviso ; capitoli storici; Ha voce su tutti i capitoli ; I lunghi capitoli della storia; Ognuno dei 114 capitoli del Corano; I capitoli meno capiti; I capitoli della geologia;

Cerca altre Definizioni