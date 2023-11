La definizione e la soluzione di: Dividono i quadrati in triangoli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : DIAGONALE

Significato/Curiosita : Dividono i quadrati in triangoli

in geometria, la spirale di teodoro (chiamata anche spirale pitagorica) è una spirale formata da triangoli rettangoli posti ognuno con l'ipotenusa sovrapposta... In geometria, si chiama diagonale il segmento che congiunge due vertici non consecutivi di un poligono o di un poliedro. Le diagonali possono essere ...

