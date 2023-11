La definizione e la soluzione di: Come le migliori previsioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ROSEE

Significato/Curiosita : Come le migliori previsioni

It. ^ affidabilità delle previsioni, su arpa.emr.it. ^ come funzionano le previsioni stagionali, su nimbus.it. ^ previsioni senza regole. meteo terrorismo... Il prataiolo (Agaricus campestris L., 1753) è un fungo della famiglia delle Agaricaceae variamente apprezzato; in alcuni Paesi è ritenuto il migliore ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

