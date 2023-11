La definizione e la soluzione di: Cibo per animali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PASTONE

Significato/Curiosita : Cibo per animali

Di riferimento. il cibo per animali domestici è materiale di origine vegetale o animale destinato al consumo da parte di animali domestici. viene tipicamente... La fermentazione è una via metabolica che permette agli esseri viventi di ricavare energia da particolari molecole organiche (carboidrati o raramente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Cibo per animali : cibo; animali; La effettua il pescatore che semina cibo nell acqua; Il cibo che passa attraverso l esofago; Ristorarsi con del cibo ; Consacrare un cibo ; La quantità di cibo che regge il cameriere; Sazio di cibo ; L ordine di animali le cui dita sono in numero pari; Studiano gli animali ; animali per esperimenti; Batte in altezza tutti gli animali ; Il creatore dei fumetti con animali parlanti; animali che strisciano;

Cerca altre Definizioni