La definizione e la soluzione di: Lo è chi capisce al volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : INTELLIGENTE

Significato/Curiosita : Lo e chi capisce al volo

Il volo air france 447 era un volo di linea intercontinentale in servizio dall'aeroporto galeão di rio de janeiro, brasile, all'aeroporto charles de gaulle... La città intelligente (dall'inglese smart city) in urbanistica e architettura è un insieme di strategie di pianificazione urbanistica tese ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

