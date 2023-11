La definizione e la soluzione di: Un calciatore attaccante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : CENTRAVANTI

Significato/Curiosita : Un calciatore attaccante

È definito attaccante il calciatore con l'obiettivo primario di realizzare gol per la propria squadra nella porta avversaria. benché dedito principalmente... È definito attaccante il calciatore con l'obiettivo primario di realizzare gol per la propria squadra nella porta avversaria. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un calciatore attaccante : calciatore; attaccante; È calciatore per istinto; Ruud noto ex-calciatore ; Francesco popolare ex-calciatore ; Un calciatore in panchina; Il Serena commentatore sportivo ed ex calciatore ; Il calciatore autore di molti gol; Il Balotelli ex attaccante di Inter e Milan; Lo Zlatan attaccante di calcio; Calciatore attaccante ; Mauro attaccante argentino; Icardi forte attaccante ; L Immobile attaccante della Lazio;

Cerca altre Definizioni