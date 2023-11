La definizione e la soluzione di: È bello se c è il sole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TEMPO

Significato/Curiosita : E bello se c e il sole

Tres […].» (it) «tutta la gallia è divisa in tre parti […].» (incipit del de bello gallico.) il commentarii de bello gallico (in italiano commentari sulla... Il tempo è la percezione e rappresentazione della modalità di successione degli eventi, per cui essi avvengono prima, dopo o durante altri eventi. Da ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È bello se c è il sole : bello; sole; Quello bello dura poco; A volte è bello e a volte è brutto; Uno qualificativo è bello ; C è il bello solo a scopa; Il bello della mitologia; È più bello dell oca; Regolano il moto dei pianeti intorno al sole ; È la meta del sole ; Vì si vede il sole a scacchi; L eroe che coniò il detto: L internazionale è il sole dell avvenire; Volò troppo vicino al sole ; Il punto in cui sorge il sole ;

Cerca altre Definizioni