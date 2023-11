La definizione e la soluzione di: Belle pietre intagliate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CAMMEI

Pleocroismo: assente dispersione: assente le perle generalmente non vengono intagliate, ma recentemente in commercio si trovano perle polinesiane incise dai... Il cammeo (o raramente cameo) è un gioiello realizzato attraverso l'incisione di una pietra stratificata (agata, sardonica o onice) o di una ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Belle pietre intagliate : belle; pietre; intagliate; La più bella tra le belle ; A volte sono belle e buone; Lo sono le belle speranze; La piazza di Pisa che è fra le più belle d Italia; Gallinacei dalle belle piume; Un titolo per belle ; pietre preziose di color verde; Ceste metalliche con pietre per rinforzo degli argini; Cumuli di pietre usati come monumenti sepolcrali; Le pietre degli acciarini; pietre non preziose; Rosse pietre preziose; Pietra gioiello su cui sono intagliate figure;

