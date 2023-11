La definizione e la soluzione di: È un area di terreno contigua a fabbricati rurali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : AIA

Significato/Curiosita : E un area di terreno contigua a fabbricati rurali

Civico) è un codice numerico o alfanumerico che viene assegnato a un immobile, uno stabile, un chiosco, una stazione di servizio, un parco o a un'area privata... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : È un area di terreno contigua a fabbricati rurali : area; terreno; contigua; fabbricati; rurali; Un area fabbricabile; L area parigina di fronte alla Torre Eiffel; area cittadina per la raccolta di rifiuti; La flora e la fauna naturalmente presenti in un area ; Acronimo di fusiform face area ; Hanno la responsabilità commerciale di un area ; Profonde lavorazioni del terreno ; Si fanno per tastare il terreno ; Un colpo che il tennista esegue senza lasciar battere la palla sul terreno ; Quello del terreno lo fa il bulldozer; Dissoda il terreno ; Una gara motociclistica su terreno accidentato; Quella satellite è contigua a una metropoli; Località dell Adriatico contigua a Gabicce; È contigua a Pietra Ligure; Coprono fabbricati come box auto e pergolati; Le occupano i fabbricati ; I grandi fabbricati degli stabilimenti; Aree di terreno contigue a fabbricati rurali; Vasto podere con fabbricati e servizi; Spiazzi rurali ; Alloggi rurali prevalentemente isolati; Aree di terreno contigue a fabbricati rurali ; Case rurali tirolesi; Cortili rurali ;

Cerca altre Definizioni