Soluzione 7 lettere : ACCONTO

Significato/Curiosita : Anticipo sulla paga

Non manca un nuovo confronto col signor standish che gli nega un anticipo sulla paga, chiesto per poter comprare un regalo per il 16º compleanno di mary... Un acconto di garanzia è un accordo legale nel quale un bene reale o virtuale è depositato da una parte presso il conto di una terza parte neutrale ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Anticipo sulla paga : anticipo; sulla; paga; Godere in anticipo ; Ante = in anticipo sui tempi; Un anticipo sul dovuto; Si paga disdicendo certi contratti in anticipo ; anticipo di pagamento; Fissare per sé in anticipo ; Una perla sulla fronte dell atleta; Massaggio praticato facendo scorrere la mano sulla pelle; Rotella sulla quale scorre una cinghia; Trasferire le immagini sulla carta; Un docufilm del 2019 sulla vita e le opere di Michelangelo Merisi; Un inchiostro che non lascia traccia sulla carta; Lo è il debitore che non paga ; Li paga l importatore; L editore le paga all autore; Vi si paga il pedaggio; La paga il contribuente; La paga chi inquina;

