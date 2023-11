La definizione e la soluzione di: E andata fuori corso con l arrivo dell euro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LIRA

Significato/Curiosita : E andata fuori corso con l arrivo dell euro

10 milioni di euro. nella stagione 2006-2007 segnò 5 gol e vinse la coppa italia al termine della doppia finale con l'inter: all'andata, vinta dalla roma... La lira italiana (simbolo: L.; codice ITL; abbreviata anche come £ o Lit.) è stata la valuta ufficiale dell'Italia dal 1861 al 2002, quando, con ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

