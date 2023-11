La definizione e la soluzione di: Un alto rilievo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MONTE

Significato/Curiosita : Un alto rilievo

L'altorilievo è una tecnica scultorea in cui le figure modellate si staccano con rilievo evidente (per circa tre quarti del loro spessore o con parti a tuttotondo)... Geografia Monte – elemento geograficoArgentina Partido di Monte – dipartimento Deserto del Monte – desertoCroazia Monte – isola delle isole ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Un alto rilievo : alto; rilievo; Un missile lanciato dall alto ; Un alto dirigente; Il grado più alto della carriera diplomatica; Il più alto monte d Ischia; La pittoresca zona dell alto Adige con Ortisei; Una città del Trentino-alto Adige; Mettere in rilievo ; Personaggi di grande rilievo ; La eminenza rilievo muscolare della palma della mano; Copia in rilievo ; Evidenza rilievo ; Figure umane in rilievo su monete e medaglie;

Cerca altre Definizioni