La definizione e la soluzione di: L accusativo di io. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : ME

Significato/Curiosita : L accusativo di io

" ^ manuale di esperanto, san vito al tagliamento, paolet, 1922. caso (linguistica) accusativo alla greca accusativo assoluto accusativo incipitale grammatica... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 1 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : L accusativo di io : accusativo; lo all accusativo ; Je all accusativo ; accusativo corto; Essi all accusativo ; Io all accusativo ; Essi... all accusativo ;

Cerca altre Definizioni