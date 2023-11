La definizione e la soluzione di: La zona lungo il mare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COSTIERA

Tra il mare del nord e atlantico si verifica attraverso il canale della manica, come pure nella zona settentrionale del mare del nord, lungo la costa... La Costiera amalfitana (o Costa d'Amalfi) è un tratto di costa tirrenica della provincia di Salerno in Campania. Situata ad est della penisola ...

Altre risposte alla domanda : La zona lungo il mare : zona; lungo; mare; È situato lontano dalla zona costiera; Si trova nella zona posteriore del cranio; zona centrale della cucina; Una zona dell Italia spesso citata dal meteo; Una zona della Francia percorsa dalla Loira; La zona con Vernazza e Manarola; È lungo quello delle Amazzoni; Anfratti lungo le coste; Fiume che per un lungo tratto è Bianco; Brodo lungo e di sapore sgradevole; lungo le linee telegrafiche; Città greca che fu a lungo rivale di Atene; È detta anche cetriolo di mare ; Un tipo di diga costruita in mare aperto; Controlla chi sta in mare ; Pesce di mare ; Lo si respira al mare ; Un grande pesce di mare ottimo al forno;

