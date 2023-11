La definizione e la soluzione di: Vedere, osservare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOTARE

Significato/Curiosita : Vedere osservare

Spáçati, páçyati ("vede"), quindi col proto-indoeuropeo *(s)pe (vedere, osservare). le volur erano deputate al seiðr, una pratica estatica e di divinazione... Gessica Notaro (Rimini, 27 dicembre 1989) è un'attivista italiana, divenuta personaggio pubblico in seguito allo sfregio al volto con l'acido ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

