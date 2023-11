La definizione e la soluzione di: Il vagabondo non l ha fissa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : DIMORA

Significato/Curiosita : Il vagabondo non l ha fissa

Sulla pianta di pruno.» (ryokan, poeta e monaco vagabondo, da poesie di ryokan. monaco dello zen) un vagabondo è una persona che conduce uno stile di vita... La Casa di Maria (in turco Meryem Ana Evi), è un luogo sacro di cristiani e musulmani, ubicato sul monte Solmisso ad alcune ore di cammino in ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

