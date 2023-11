La definizione e la soluzione di: Ci si vaccina contro quello dell influenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VIRUS

Significato/Curiosita : Ci si vaccina contro quello dell influenza

33 vaccino influenza influenzavirus a influenza suina altri progetti wikimedia commons wikimedia commons contiene immagini o altri file su vaccino antinfluenzale... Un virus (dal latino virus, "veleno") è un'entità biologica con caratteristiche di simbionte o parassita obbligato, in quanto si replica ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

