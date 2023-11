La definizione e la soluzione di: Uno Stato del Brasile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : MATO GROSSO

Altra risposta : CEARA

Significato/Curiosita : Uno stato del brasile

Di frontiera stati federati del brasile per indice di sviluppo umano suddivisioni del brasile distretto federale (brasile) iso 3166-2:br altri progetti... Di frontiera stati federatiper indice di sviluppo umano suddivisionidistretto federale () iso 3166-2:br altri progetti... Il Mato Grosso è uno stato del Brasile, situato nella parte occidentale del Paese. Procedendo da ovest in senso orario, Mato Grosso, il cui nome significa "giungla fitta", confina con gli stati brasiliani di Rondônia, Amazonas, Pará, Tocantins, Goiás e Mato Grosso do Sul. A sud-ovest confina anche con la Bolivia. Lo stato, che ha l'1,66% della popolazione brasiliana, genera l'1,9% del PIL brasiliano. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 8 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Uno Stato del Brasile : stato; brasile; Lo stato africano con capitale Abuja; Lo stato con Karachi; stato d animo disposizione all inglese; L organo dello stato che dà consulenza giuridica; stato dell Arabia; Lo stato a sud di New York; Uno Grande è nel brasile ; Grosso Stato del brasile ; GP del brasile : Interlagos = GP di Gran Bretagna : x; In America tra brasile Argentina e Bolivia; Confina col brasile l Argentina e la Bolivia; Uno Grande è in brasile ;

Cerca altre Definizioni