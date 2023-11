La definizione e la soluzione di: Uno sportivo che... tende verso l alto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALPINISTA

Significato/Curiosita : Uno sportivo che... tende verso l alto

Serie b, che però all'epoca non si disputava con il girone unico. il tifo calcistico locale tende perciò a rivolgersi in massima parte verso le squadre... L'alpinismo (l'etimologia della parola rimanda alle Alpi e ai primi tentativi di scalata delle sue maggiori vette) è una disciplina sportiva basata ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Uno sportivo che... tende verso l alto : sportivo; tende; verso; alto; sportivo d eccezione; sportivo che si misura in cinque specialità; sportivo che usa le pelli di foca per salire; Un montgomery sportivo ; sportivo a cavallo; Uno sportivo che solitamente non è molto alto; Lo tende il nemico; La perfezione cui si tende ; Agguato che si tende al nemico; Una rotaia per le tende ; Un colore che tende al nocciola; Perfezione a cui si tende ; Un verso di Fido; Il verso della pecora; Al gentil rempaira sempre amore: verso di Guido Guinizelli; Si punta verso le stelle; La dea della mitologia romana protettrice del ritorno dei figli verso i genitori; verso classico; Un missile lanciato dall alto ; Un alto dirigente; Il grado più alto della carriera diplomatica; Il più alto monte d Ischia; La pittoresca zona dell alto Adige con Ortisei; Una città del Trentino-alto Adige;

Cerca altre Definizioni