La definizione e la soluzione di: Uno sport per muscolosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : LOTTA

Significato/Curiosita : Uno sport per muscolosi

All'inizio del xx secolo, i socialisti erano contrari allo sport; infatti lo ritenevano «uno dei tanti tranelli che l'attuale sistema di governo burocratico... La lotta stile libero e stile greco romano (anticamente "lutta", dal latino lucta ma ancor prima per gli Etruschi il "pancrazio" era uno spettacolo ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

