Un unità per situazioni d emergenza

Soluzione 9 lettere : TASK FORCE

Significato/Curiosita : Un unita per situazioni d emergenza

Sul territorio, per affrontare i problemi diagnostico-terapeutici dei pazienti in situazioni di emergenza. nel dipartimento di emergenza accettazione (sia... La Task Force 45 (TF-45) era un'unità militare interforze di Forze speciali italiane, operante, almeno dal giugno 2006 al 2016 in Afghanistan, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

