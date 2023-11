La definizione e la soluzione di: Una torta di chiare d uovo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MERINGA

Significato/Curiosita : Una torta di chiare d uovo

Castagne, chicchi di caffè, mezza verza, burro, zucchero, marsala, pomodori, un uovo. piatti migliori: ziti allo sgombro (chiara), timballo di ziti (alberico)... La meringa è una preparazione dolce a base di albume di uova e zucchero a velo, tipica della cucina italiana, di quella di Minorca e di quella ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

