La definizione e la soluzione di: Una teglia da forno molto resistente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PIROFILA

Significato/Curiosita : Una teglia da forno molto resistente

Ottenuto dalla fermentazione, dalla formatura a cui segue una lievitazione, e successiva cottura in forno di un impasto a base di farina (normale o integrale)... La pirofila (letteralmente: "amante del fuoco") è un contenitore usato per cuocere alimenti in forno. I materiali usato per produrla sono ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Una teglia da forno molto resistente : teglia; forno; molto; resistente; La teglia bassa nera inclusa nel forno; Una teglia per far dolci; Ungere una teglia per non far aderire una torta; teglia di vetro o ceramica adatta al forno; Una teglia per dolci; Vi si cuociono le mele al forno ; Un grande pesce di mare ottimo al forno ; Un pesce ottimo al forno ; Lo sono le verdure cotte al forno con la besciamella; Lievita in forno ; Un taglio di vitello al forno ; molto bisognoso indigente; È molto pregiato quello detto pelle d angelo; Piante molto note a chi crea rebus; Coppa molto ambita dai tennisti; molto parecchio tanto; molto faticosi da salire; Una varietà di grano molto resistente ; Una resistente fibra per giubbotti antiproiettile; Rendere più resistente ; resistente a ogni avversità; Un riso resistente alla cottura; Reso più resistente dalle difficoltà;

Cerca altre Definizioni