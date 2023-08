Ha una W per simbolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha una W per simbolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : WATT

Significato/Curiosità : Ha una W per simbolo

Il watt è un'unità di misura che rappresenta la potenza in un sistema. Il suo simbolo, una "W", deriva dal nome di James Watt, l'inventore scozzese che ha contribuito significativamente allo sviluppo delle macchine a vapore nel 18° secolo. Il watt misura il tasso di energia trasferita o convertita in un'unità di tempo, esprimendo la velocità con cui il lavoro viene eseguito o l'energia viene generata. È un concetto fondamentale nell'ingegneria, nella fisica e nell'energetica, utilizzato per quantificare l'efficienza e la potenza di dispositivi elettrici, motori e altre fonti di energia.

