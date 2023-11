La definizione e la soluzione di: Umberto, zoologo campano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : PIERANTONI

Significato/Curiosita : Umberto zoologo campano

Appartiene l'isola d'elba, l'arcipelago di la maddalena, l'arcipelago campano, comprendente ischia e capri, le isole ponziane, le pelagie, le eolie,... Augusto Pierantoni (1840-1911) – giurista e uomo politico italiano, deputato e senatore del Regno d'Italia Ferrante Pierantoni (1933-2012) – ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

