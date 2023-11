La definizione e la soluzione di: Toglie i bossoli dalla canna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ESTRATTORE

Significato/Curiosita : Toglie i bossoli dalla canna

i problemi non erano finiti. la canna, il cilindro per i gas e il mirino anteriore vennero riprogettati ed entrarono in produzione nel 1940. tutti i garand... L'estrattore Soxhlet è uno strumento di laboratorio inventato nel 1879 da Franz von Soxhlet. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

