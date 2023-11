La definizione e la soluzione di: ll tipico vento che spira a Trieste. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : BORA

Significato/Curiosita : Ll tipico vento che spira a trieste

Da due venti locali e a ore regolari: la breva e il tivano. la breva (da brivio, località lungo l'adda da cui questo vento spira) è determinato dalla differenza... Bora Bora (in francese; Porapora o Popora in tahitiano, che significa: la primogenita; anticamente nota come: Vavau) è un'isola facente parte ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : ll tipico vento che spira a Trieste : tipico; vento; spira; trieste; Salume tipico dell Emilia-Romagna e della Lombardia; tipico fiume del Sahara; tipico strumento irlandese; Un tipico strumento musicale irlandese; Biscotto a ciambella tipico del Meridione; Un vitigno tipico dell Oltrepò pavese; Negli aeroporti c è quella a vento ; Li alimenta il vento ; vento che cambia direzione a ogni semestre; Si alza solo quando c è vento ; La Grazia di Canne al vento ; Una piccola vela impiegata in caso di forte vento ; spira impetuosamente; Freddo vento che spira dal nord; spira tiepido da ponente; Quando spira si nota una generale freddezza; Vento che spira a Trieste; La brezza che spira dal Lago di Como verso terra al mattino; Fu redenta con trieste ; trieste ; Vento che spira a trieste ; Firenze : ribollita = trieste : x; Rinomata località balneare tra Venezia e trieste ; Il ventaccio di trieste ;

Cerca altre Definizioni