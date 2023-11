La definizione e la soluzione di: È tipico di chi non andrebbe mai a letto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : NOTTAMBULISMO

Significato/Curiosita : E tipico di chi non andrebbe mai a letto

Indirizzata al padre spirituale di san marco in lamis in cui il frate raccontava che il fenomeno andrebbe ripetendosi da quasi un anno e che avrebbe taciuto perché... Thomas Peter Krag (28 luglio 1868 – 13 marzo 1913) è stato uno scrittore norvegese. Nato a Kragerø, cresciuto a Kristiansand e trasferitosi a ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

