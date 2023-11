La definizione e la soluzione di: Se lo tiene vicino chi fuma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : POSACENERE

Significato/Curiosita : Se lo tiene vicino chi fuma

Casa beve una bevanda diversa, fuma una marca di sigarette diversa, tiene un animaletto diverso. chi beve acqua chi possiede la zebra ci sono cinque... Il portacenere o, più propriamente, posacenere è un recipiente destinato a ricevere le ceneri del tabacco e i mozziconi di sigari e sigarette. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

