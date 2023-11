La definizione e la soluzione di: I test per misurare l udito. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : AUDIO METRICI

Significato/Curiosita : I test per misurare l udito

Del test di intelligenza è stata criticata per non aver preso in considerazione la correlazione con le disabilità fisiche, come ad esempio l'udito e i disturbi... MP3 (formalmente Moving Picture Expert Group-1/2 Audio Layer 3), anche noto come MPEG-1 Audio Layer III e MPEG-2 Audio Layer III è un algoritmo di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : I test per misurare l udito : test; misurare; udito; test che vengono effettuati dallo psicologo; Atollo usato dai Francesi per test nucleari; test -And-Set; Ci sono dei test per misurarne l intellettivo; Gli estremi del test ; A volte si può chiamare così un test a scuola; Apparecchio per misurare la velocità del sangue; Ricordano al marinaio di misurare la velocità; Strumento per misurare la luminosità delle stelle; Strumenti per misurare la luminosità delle stelle; misurare il tempo; Si usa per misurare le grandezze; udito capito; Il prefisso che vale udito ; L organo dell udito ; L analisi effettuata con vista udito olfatto gusto e tatto; Ricevuta con l udito ; Prefisso per udito ;

