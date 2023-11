La definizione e la soluzione di: Strisce di pelle per chiudere qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LEGACCI

Significato/Curiosita : Strisce di pelle per chiudere qualcosa

dai e dai espressione usata per esprimere che, ripetendo qualcosa più volte, alla fine potrebbe succedere qualcosa (di bello/brutto). la ripetizione... La stringa o laccio è un accessorio, che concorre alla chiusura della calzatura o di altre parti dell'abbigliamento. È un sottile laccio di cuoio (o ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

