Soluzione 5 lettere : CALLE

Significato/Curiosita : La strada di venezia

Significati, vedi venezia (disambigua). venezia (ipa: /ve'nttsja/, pronuncia; venesia /ve'nsja/ in veneto) è un comune italiano di 249 602 abitanti... La calle (plur. calli) è la tipica via veneziana, incassata tra due file continue di edifici adibiti ad abitazione anche con negozi e laboratori al ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

