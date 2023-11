La definizione e la soluzione di: Lo storico Ente per la ricostruzione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IRI

Significato/Curiosita : Lo storico ente per la ricostruzione

Significati, vedi iri (disambigua). l'istituto per la ricostruzione industriale (in acronimo iri) è stato un ente pubblico economico italiano con funzioni di... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

