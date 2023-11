La definizione e la soluzione di: La stella nella bussola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

L'invenzione della bussola era attribuita dallo storico flavio biondo a gioia di amalfi. il filologo giambattista pio capì invece che la bussola sarebbe stata... La rosa dei venti (chiamata anche stella dei venti o simbolo dei venti) è un diagramma che rappresenta schematicamente la provenienza dei venti che ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

