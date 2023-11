La definizione e la soluzione di: Lo Stato africano in cui sorge Abidjan. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : COSTA D AVORIO

Significato/Curiosita : Lo stato africano in cui sorge abidjan

All'anno, è il terzo porto più grande dell'africa occidentale dopo lagos e abidjan. serve anche i paesi alcuni paesi vicini come niger, mali, burkina faso... La Costa d'Avorio, ufficialmente Repubblica della Costa d'Avorio (in francese République de Côte d'Ivoire), è uno Stato dell'Africa occidentale. Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

