La definizione e la soluzione di: Sta per Gran Bretagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : OLTREMANICA

Significato/Curiosita : Sta per gran bretagna

Britanniche. in realtà esistono due bretagne: l'isola di gran bretagna, nell'arcipelago britannico, e la regione/penisola di bretagna in francia. gli antichi romani... William Prunier (Montreuil, 14 agosto 1967) è un allenatore di calcio ed ex calciatore francese, di ruolo difensore. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

