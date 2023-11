La definizione e la soluzione di: Un sostegno dell arco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PILASTRO

Significato/Curiosita : Un sostegno dell arco

Il sostegno generico sul quale si appoggia un arco (può essere anche una colonna, un pilastro...) intradosso (5): la superficie inferiore dell'arco. linea... Il pilastro è un piedritto, ovvero un elemento architettonico verticale portante, che trasferisce i carichi della sovrastruttura alle strutture ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

