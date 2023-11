La definizione e la soluzione di: Sono uguali nella distinta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IT

Significato/Curiosita : Sono uguali nella distinta

Su liberi e uguali wikimedia commons contiene immagini o altri file su liberi e uguali sito ufficiale, su liberieuguali.it. liberi e uguali, su treccani... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Sono uguali nella distinta : sono; uguali; nella; distinta; Lo sono gli uccelli e l etere; sono lunghi nelle scarpe da tennis; Lo sono Norvegesi e Svedesi; sono in testa all usignolo; sono a coppie in Zanzibar; sono pari nell Idaho; Sono uguali nel baratto; In sezione sono uguali ; Sono uguali in soffitta; Li ha uguali il rombo; La retta che divide il cerchio in parti uguali ; Divide il cerchio in parti uguali ; Roth nella serie TV Lie to Me; La sei colpi nella fondina dei pistoleros; Nel disegno e nella figura; Relativi al mitico fiume dell odio nella mitologia greca e romana; Il tempo nella teoria della relatività; Pende nella vigna; La pronuncia distinta delle sillabe di una parola; Si ripetono nella distinta ; Così è il comportamento della persona distinta ; Elenco, distinta ; È distinta anche se lacera;

Cerca altre Definizioni