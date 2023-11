La definizione e la soluzione di: Lo sono i cani spinoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : IRSUTI

Significato/Curiosita : Lo sono i cani spinoni

Esistessero questi cani, solo che venivano chiamati griffoni, come quasi tutti i cani da caccia a pelo ruvido in quel tempo. lo spinone è una razza molto... Esistessero questi, solo che venivano chiamati griffoni, come quasi tuttida caccia a pelo ruvido in quel tempo.è una razza molto... San Martino è una poesia di Giosuè Carducci. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Lo sono i cani spinoni : sono; cani; spinoni; sono detti anche acagiù; sono pregiate quelle di Sèvres; Ce ne sono diversi nelle tintorie; sono uguali nel baratto; Essere presente: io sono tu; sono vicine in Dakar; cani ringhiosi; Amore per i cani ; I cani che non mollano; Un retriever tra i cani ; Grandi cani da caccia dal pelo raso; Colpisce i giovani cani ; Li cercano cani come bracchi spinoni e lagotti;

Cerca altre Definizioni