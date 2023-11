La definizione e la soluzione di: Sigla che designa la Certificazione di Conoscenza della Lingua Italiana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : CELI

Organismi di certificazione che verificano la conformità del trattamento dei dati personali al gdpr. i requisiti per gli organismi di certificazione sono gli... Adolfo Celi (Messina, 27 luglio 1922 – Siena, 19 febbraio 1986) è stato un attore, regista e sceneggiatore italiano. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

