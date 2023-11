La definizione e la soluzione di: Servono sushi, sashimi e tempura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 20 lettere : RISTORANTI GIAPPONESI

Significato/Curiosita : Servono sushi sashimi e tempura

Conosciuti sono il sushi, il sashimi, ma anche ramen, udon e soba, oltre a piatti a base di tofu e natto. tra le bevande sono diffuse il sakè e il tè verde ed... Un ristorante (dal francese restaurant, attestato per la prima volta in Italia nel 1877) è una struttura edile nella quale vengono serviti cibi e ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

