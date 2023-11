La definizione e la soluzione di: Serve per il risotto alla milanese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : BRODO

Significato/Curiosita : Serve per il risotto alla milanese

Sui pasti e una seconda che è il vero e proprio ricettario. tra le preparazioni contenute vi sono il risotto alla milanese e la galantina di cappone, che... Il brodo è una preparazione alimentare di forma liquida, consistente di acqua che ha estratto le sostanze di carne, verdura o pesce, o un misto di ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Serve per il risotto alla milanese : serve; risotto; alla; milanese; serve a far sacchi; serve a chiudere la porta; serve litri ai suoi clienti; serve come una corda; serve a chi vuol far dello spirito; serve ad ammazzare la noia; Amalgamare il gelato o il risotto ; Dà il nero per un risotto ; Quelli buchi sono buoni con il risotto ; Con il suo nero si prepara un ottimo risotto ; Ambrosiano come il risotto giallo; Serve per il risotto giallo; Il cassone applicato alla gru; Un uccello in cima alla torre; La dea alla quale era dedicato il Partenone; Un roditore simile alla nutria; È dedito alla vita contemplativa; Credono solo alla vita terrena; Centro industriale del milanese ; Carlo giornalista e uomo politico milanese dell Ottocento; Corsi d acqua della movida milanese ; Il teatro milanese che è stato dedicato a Giorgio Gaber; Specialità della cucina milanese ; Un quotidiano milanese ;

Cerca altre Definizioni