La definizione e la soluzione di: Serve per raccogliere il pescato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : RETINO

Significato/Curiosita : Serve per raccogliere il pescato

Anche se può raccogliere solo oggetti di scarso valore, può distanziarsi il più possibile dalla zona in cui i tributi combattono tra di loro per accaparrarsi... La rètina è la membrana del bulbo oculare interno, adibita alla suddivisione in punti immagine, alla valutazione della luminosità e alla ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

