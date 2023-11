La definizione e la soluzione di: Si separarono dalla Chiesa anglicana nel XVIII secolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : METOFISTI

Significato/Curiosita : Si separarono dalla chiesa anglicana nel xviii secolo

Termini "chiesa cattolica", "cattolicesimo" o "cattolico", vedi cattolicità, chiesa cattolica (disambigua) o cattolicesimo (disambigua). la chiesa cattolica... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

