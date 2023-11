La definizione e la soluzione di: È sempre uniforme ma non è il colore della parete che è stata appena tinteggiata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : DIVISA

Significato/Curiosita : E sempre uniforme ma non e il colore della parete che e stata appena tinteggiata

Antoniani, e negli anni '70 dipinse gran parte delle pareti della chiesa, tra queste la parete con il "lodo di pace tra lanciano e ortona del 1427", e presso... Le uniformi (dette anche divise) sono una tipologia di abbigliamento generalmente utilizzato dai partecipanti di organizzazioni sociali di vario ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

