La definizione e la soluzione di: .Segue la sanità nel mondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : OMS

Significato/Curiosita : .segue la sanita nel mondo

Rione sanità, su cinedatabase, rivista del cinematografo. il sindaco del rione sanità, su mymovies.it, mo-net srl. il sindaco del rione sanità, su movieplayer... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : .Segue la sanità nel mondo : segue; sanità; mondo; Chi imita segue quella degli altri; segue Avanti in un comando in caserma; segue i Pesci nello Zodiaco; Non le segue chi sta bene; Si segue per perdere chili; segue e applaude il suo beniamino; Gestiscono la sanità del territorio; Vi ha sede l Organizzazione Mondiale della sanità ; La sigla dell Organizzazione Mondiale per la sanità ; Vi è l abbazia Santa Maria la sanità del Casale; L ONU che segue la sanità ; Gestiscono la sanità in un territorio; La disinvolta sicurezza dell uomo di mondo ; Venute al mondo ; La scienza che studia e descrive il mondo intorno a noi; La Società che divulga nel mondo la lingua italiana; Il bel mondo sempre ovunque; Il più vasto lago del mondo ;

Cerca altre Definizioni