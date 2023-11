La definizione e la soluzione di: Segue gli interessi di un attore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AGENTE

Significato/Curiosita : Segue gli interessi di un attore

E segue le vicende di frank underwood (kevin spacey), un democratico eletto nel quinto distretto congressuale della carolina del sud e capogruppo di maggioranza... Agente (sostantivo) – colui che agisce, in linguistica è il ruolo semantico di chi compie un'azione contrapposto al paziente, che la subisce Agente ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

