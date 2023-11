La definizione e la soluzione di: Scrive solo... in tondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : COMPASSO

Significato/Curiosita : Scrive solo... in tondo

Impresario della sua stessa compagnia, fo è stato un uomo di teatro a tutto tondo. famoso per i suoi testi teatrali di satira politica e sociale e per l'impegno... Il Premio Compasso d'Oro è un importante riconoscimento che viene assegnato dall'Associazione per il disegno industriale con l'obiettivo di premiare ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

